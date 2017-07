'Veroordeelde jongere niet snel op cursus'

Jongeren die na een veroordeling verplicht therapie moeten volgen om bijvoorbeeld hun agressie te leren beheersen, kunnen vaak niet zomaar terecht bij een therapeut. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang. Hoewel de rechter zo'n cursus dus oplegt, zijn er lange wachtlijsten, soms wel van een jaar.

Gemeenten zijn sinds twee jaar verantwoordelijk voor het verstrekken van de forensische hulp. Volgens de krant zijn de gemeenten daar nog onwennig in.

Maanden duren

"Elke gemeente werkt op zijn eigen manier", zegt Larissa Hoogsteder van de Waag, de grootste organisatie voor forensische zorg in de krant. "Zo kan het voorkomen dat een jongere terechtkomt bij een instelling die minder thuis is in forensische zorg voordat hij bij ons aangemeld wordt voor een eerste gesprek."

Volgens Hoogsteder kan het daardoor soms maanden duren voordat een jongere daadwerkelijk kan beginnen. Het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en organisaties voor jeugdpsychiatrie erkennen het probleem en zeggen dat er na de zomer overlegd wordt hoe het beter kan.