Man (42) verdrinkt, zoon probeerde hem te redden

Een 42-jarige man die maandag met zijn tienerzoon in de Zevenhuizerplas in Rotterdam aan het zwemmen was, is verdronken. De man uit Bleiswijk raakte waarschijnlijk oververmoeid tijdens het zwemmen en kwam daardoor niet meer boven water. Zijn zoon heeft hem nog proberen te redden.

Hulpdiensten vonden de man na een zoektocht van 20 minuten. Ze probeerden hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

In totaal zijn deze zomer al negen mensen verdronken. Twee mensen overleden in de zee en zeven mensen in recreatieplassen en rivieren. Gemiddeld verdrinken zo'n acht mensen per jaar bij zwemincidenten in open water.

Reddingsacties

Er zijn deze zomer wel 76 mensen gered, meldt de Reddingsbrigade. Vorige week alleen al werden dertig zwemmers langs de Noordzeekust gered. Zij kwamen in de problemen door sterke stromingen.

Vorig jaar werden er in dezelfde periode 129 mensen gered. De woordvoerster denkt dat het lagere aantal van dit jaar komt door het matige zomerweer.