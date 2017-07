Gevaarlijke stof lekt weg bij Shell Pernis

Bij Shell in Pernis is opnieuw een incident. Bij het spoelen van de leidingen bij de petrochemische fabriek is het gas fluorwaterstof vrijgekomen. De Veiligheidsregio spreekt over een schadelijke stof.

De brandweer probeert de gaswolk, die richting Hoogvliet drijft, met water neer te slaan. Ook worden de concentraties van de stof in de lucht in de omgeving nauwlettend in de gaten gehouden. De Veiligheidsregio laat weten dat de gemeten concentratie zeer laag is en dat er geen gevaar is voor de omgeving.

Er zijn tot nu toe geen klachten van bewoners, zegt de milieudienst Rijnmond. Fluorwaterstof heeft zure geur.

Uit voorzorg is de weg rond Shell Pernis afgesloten en het treinverkeer in de omgeving stilgelegd. Ook is de afrit van de A15 bij Hoogvliet afgesloten.