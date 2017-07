Te langzame brandweervrouw niet gediscrimineerd

De brandweer maakt zich niet schuldig aan discriminatie door mannen en vrouwen bij conditietests gelijk te beoordelen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft dat bepaald in een zaak die een 53-jarige brandweervrouw had aangespannen.

Jorien Traas moest in mei vertrekken bij de brandweer, waar ze vrijwilliger was. Reden voor haar ontslag was de periodieke conditietest, waarvoor ze tot twee keer toe was gezakt. Het was Traas niet gelukt om met een bepakking van 42 kilo honderd traptreden te beklimmen in twee minuten.

Traas kaartte de zaak aan omdat ze vindt dat aan vrouwen lichtere eisen moeten worden gesteld dan aan mannen. En ook op leeftijd zou de brandweer volgens haar moeten differentiëren. Ze kreeg steun van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

Goede reden

Het College voor de Rechten van de Mens constateert dat mannen vaker voor de test slagen dan vrouwen, en dat twintigers significant beter presteren dan vijftigers. Dus indirect maakt de brandweer onderscheid op grond van geslacht en leeftijd.

Maar zo'n onderscheid is niet verboden als er een goede reden voor is. En daarvan is volgens het college sprake: het doel is om de veiligheid van slachtoffers, collega's en omgeving te garanderen.