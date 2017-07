NAM koopt tientallen panden op in bevingsgebied

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft tot nu toe 74 panden in het aardbevingsgebied opgekocht. Dat blijkt uit een verslag van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, waar RTV Noord de hand op heeft gelegd.

Van de 74 gebouwen zijn er inmiddels vijftien gesloopt. De NAM wist er zeventien weer te verkopen. De meeste andere panden staan leeg.

In 32 gevallen werden gebouwen opgekocht op aandringen van een commissie die mensen in het bevingsgebied helpt met financiële of psychische problemen.

Complexe situaties

Bij 34 panden gaat het om complexe situaties. Met de aankoop hoopt de NAM hier een eind aan te hebben kunnen maken. Het gaat onder meer om monumenten, zoals de Geertsemaheerd in Slochteren en Plaats Melkema in Huizinge.

De overige acht aangekochte huizen zijn testwoningen. De NAM liet onlangs weten die weer te willen afstoten.

Het gasconcern wil niet niet vertellen wat de aankoop van de panden heeft gekost.