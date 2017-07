Jonker en Welten terug in Oranje voor EK hockey

Zoals verwacht maken routiniers Lidewij Welten en Kelly Jonker weer deel uit van de selectie van bondscoach Alyson Annan voor de Europese kampioenschappen hockey, die van 18 tot en met 27 augustus worden gespeeld in eigen land.

De van blessures herstelde Welten (voet) en Jonker (schouder) nemen de plaats in van Charlotte Vega en Maartje Krekelaar, die vorige maand nog het toernooi in de halve finales van de Hockey World League speelden.

Den Bosch (7) en Amsterdam (5) zijn hofleveranciers in de selectie die achttien speelsters telt.

Revanche

De Nederlandse hockeysters zijn uit op revanche in eigen land. Op de vorige EK moest Nederland het goud aan Engeland laten en bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro was Groot-Brittannië Oranje de baas in de finale.

De hockeysters zijn bij de EK ingedeeld in Groep A met Spanje, België en Tsjechië. In Groep B gaat de strijd tussen Duitsland, Engeland, Ierland en Schotland.