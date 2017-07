Flier en Van Iersel door op WK beachvolleybal

Manon Flier en Marleen van Iersel hebben zich bij de WK beachvolleybal in Wenen geplaatst voor de tweede ronde. In de derde groepswedstrijd werden Marta Menegatti en Rebecca Perry uit Italiƫ met 21-18, 22-24, 15-12 verslagen.

Na een nederlaag en een knappe zege hadden Flier en Van Iersel een nieuwe overwinning nodig om tweede te worden in de groep. In de eerste set bogen ze een 13-15 achterstand om in een 20-16 voorsprong, waarna ook het 21ste punt niet lang op zich liet wachten.

In het spannende tweede bedrijf kregen Flier en Van Iersel op 20-19 hun eerste matchpoint. Dat werd gemist, waarna het Italiaanse duo op zijn derde setpoint wel doordrukte. In de derde set was bij 11-6 het beslissende gat geslagen.

Flier en Van Iersel waren de enige Nederlandse vertegenwoordigers die vandaag op het Oostenrijkse zand in actie kwamen. De drie overige duo's sluiten morgen de groepsfase af.