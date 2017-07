Drone-bestuurder uit Albanië vreest uitlevering aan Servië

Meteen na de wedstrijd werd de broer van de Albanese premier Edi Rama aangehouden. De politie dacht dat hij de drone vanaf de tribune had bestuurd. Hij werd kort daarop weer hij vrijgelaten. Niemand wist toen nog dat de echte drone-bestuurder alweer veilig terug was in Albanië.

Na het incident ontstond een diplomatiek conflict tussen Servië en Albanië. De Servische premier Aleksandar Vucic noemde de drone-actie een politiek gemotiveerde provocatie en riep de Albanese premier Edi Rama op het matje. Een aanstaand bezoek van Rama aan de Servische hoofdstad werd uitgesteld.

Pas negen maanden later, toen de gemoederen waren bedaard, kwam een Albanees tv-station met een interview met de drone-bestuurder. Zijn naam is Ismail Morina, een jonge voetbalfan. Hij vertelde dat hij naar Belgrado was gereden en de drone vanaf een kerktoren vlakbij het stadion had bestuurd. Een ludieke actie, waarmee hij zijn nationale trots wilde laten zien. En wraak wilde nemen voor die keer dat Servische fans een Albanese vlag hadden verbrand.

Morina's foto stond die week op de voorpagina's van alle Servische kranten. Doodsbedreigingen van Servische voetbalfans begonnen binnen te komen.

Italië

Kort daarna verdween Morina van de radar. Hij zat een paar maanden voor wapenbezit in de gevangenis in Albanië en daarna houdt hij zich schuil in Italië, waar hij al langere tijd woonde.

Pas in juni dit jaar dook hij weer op. Hij is aangehouden in Kroatië omdat hij zonder geldige documenten de grens met Montenegro wilde oversteken. Als de Kroatische politie zijn naam door de database haalt, gaan er meteen alarmbellen rinkelen. Morina staat op een lijst van gezochte personen van Interpol. Het opsporingsbevel komt van Servië.

Servië wil hem berechten voor het drone-incident en vraagt Kroatië hem uit te leveren aan Belgrado. De rechtbank in Dubrovnik, waar Morina in de gevangenis zit, heeft nu geoordeeld dat hij overgedragen mag worden aan Servië.