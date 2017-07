Gerard Bouman: van jonge motoragent tot eerste nationale korpschef

Gerard Bouman, de vandaag overleden oud-korpschef, begon zijn politiecarrière al op jonge leeftijd. In 1969 ging hij als 17-jarige aan de slag als agent en later als motoragent bij de politie in Rotterdam.

Hij combineerde zijn politiewerk met een studie rechten. In 1978 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie. Hij was onder meer officier van justitie in Dordrecht, Rotterdam en Breda. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en twee jaar later kreeg hij dezelfde functie in Den Haag.

In 2003 keerde Bouman terug in het politienest als korpschef van de politie Haaglanden. Na vier jaar ruilde hij opnieuw het politieblauw in, om hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) te worden. Onder zijn leiding werd de geheime dienst gereorganiseerd.

Nationale Politie

Toch keerde hij weer snel terug bij de politie. In 2011 werd hij gevraagd om de vorming van de Nationale Politie te leiden, eerst als kwartiermaker en vanaf 2013 als eerste korpschef. De reorganisatie van de politie bleek moeizaam. De kosten werden veel hoger dan begroot.

Hoewel zijn termijn liep tot 2019 stapte Bouman vorig jaar februari op als korpschef. Hij lag toen al onder vuur door problemen bij de reorganisatie, maar dat was niet de reden voor zijn vroegtijdig vertrek, zei hij toen. "Het is gewoon tijd het stokje door te geven", zei Bouman.