Bolt (30) blijft dromen van bestaan als profvoetballer

Sprintkampioen Usain Bolt hoopt zijn loopbaan als sporter nieuw leven in te blazen als profvoetballer. Vorig jaar liet Borussia Dortmund hem al eens proeven aan zo'n bestaan en binnenkort krijgt dat initiatief een vervolg. De uiterst serieuze Bolt, die volgende week tijdens de WK atletiek in Londen afscheid neemt, voelt in het voetbal echter niets voor een bijrol.

Want de 30-jarige Bolt neemt het, zo lijkt het, serieus op. "Als ik niet bij de topvijftig beste spelers zit, dan heeft het geen zin", aldus Bolt. "Ik wil geen middelmatige speler zijn, terwijl ik een van de beste sprinters was..."