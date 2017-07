Einde seizoen voor Churandy Martina

Churandy Martina komt dit seizoen niet meer in actie. De sprinter heeft half juli bij de Diamond League-wedstrijden in Rabat een scheurtje in de hamstrings opgelopen en wil daar in alle rust van herstellen.

Martina, regerend Europees kampioen op de 200 meter, meldde zich vrijdag al af voor de WK in Londen, die komende vrijdag beginnen. Hij zou daar uitkomen op de 200 meter en de 4x100 meter.

Aan stoppen wil de 33-jarige Martina nog niet denken. Hij wil volgend seizoen weer aan de start staan van wedstrijden op zowel de 100 als 200 meter.