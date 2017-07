Frankrijk moet sanitair voor migranten in Calais regelen

Frankrijk moet drinkwater, toiletten en douches regelen voor de migranten in Calais. Dat heeft de hoogste Franse rechter bepaald. Die zegt dat de omstandigheden voor de honderden migranten onmenselijk en vernederend zijn.

Een lagere rechter kwam eerder al tot dezelfde uitspraak, maar de gemeente Calais en de Franse regering gingen daartegen in beroep. Zij weigerden sanitaire voorzieningen voor de groep te regelen.

De migranten zaten in de 'jungle', een groot kamp bij Calais, maar dat is ontmanteld. Door de sluiting van het kamp bivakkeren veel migranten nu op straat in en rond de Franse stad. De autoriteiten zeggen dat het aanleggen van voorzieningen een aanzuigende werking heeft op andere migranten.

Buitensporig

Volgens Human Rights Watch gebruikt de politie buitensporig geweld tegen de migranten in Calais. De organisatie heeft daarover aan de bel getrokken bij de Franse regering.