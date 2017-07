Gasten vakantiepark merkten niets van arrestatie truckrovers

De manager van park De Zanding in Otterlo, waar dit weekend vijf Roemeense truckrovers werden opgepakt, zegt dat de andere gasten niets hebben gemerkt van die arrestaties. De bende zou zaterdag volledig zijn verrast door de politie-inval.

De mannen huurden het huisje sinds 24 juli en hadden tot vandaag geboekt. De vijf gedroegen zich keurig en onopvallend, zegt een woordvoerder van het park tegen Omroep Gelderland. De Roemenen worden verdacht van het beroven van vijf vrachtwagens in Nederland. Dat zou op spectaculaire wijze zijn gegaan.

Volgens manager Henk van Schuijlenborgh van het park weet je tegenwoordig niet meer wie een huisje boekt. "Je ziet of hoort je gasten niet meer, totdat ze voor je neus staan." Volgens hem wordt alles online geboekt en betaald via touroperators. "We hebben veel buitenlandse gasten en je kan onmogelijk iedereen checken. Er is geen peil meer te trekken op hoe het seizoen verloopt."

Verraste vakantievierders

Omroep Gelderland sprak na de arrestaties met een paar verraste vakantievierders. "Het is niet echt een aangenaam gevoel om te weten dat zulke types hier op het vakantiepark zitten", zegt een vrouw.

Echt onveilig voelen de bezoekers van het vakantiepark zich niet: "Ja, het is wel even schrikken, zoiets verwacht je niet in zo'n luxe park. Maar ik voel me niet echt onveilig, want het is een groot park."