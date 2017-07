Van der Laan in Zomergasten best bekeken aflevering in jaren

De uitzending met Van der Laan is geen record voor het tv-programma Zomergasten. Youp van 't Hek in 2001 (1,3 miljoen kijkers), Mies Bouwman in 2002 (1,1 miljoen kijkers) en Paul de Leeuw in 2003 (1 miljoen kijkers) trokken meer kijkers.

Vorig jaar keken er 925.000 mensen naar premier Mark Rutte. Dat was toen de best bekeken uitzending in tien jaar.