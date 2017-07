Lammers: Verstappen maakte klassieke fout

"Max zal er niet trots op zijn", spreekt Jan Lammers zijn oordeel uit over de actie waarbij Verstappen teamgenoot Daniel Ricciardo een vroeg einde van zijn race bezorgde op de Hungaroring.

De voormalig Formule 1-coureur en analyticus vervolgt: "Hij was te onstuimig en maakte een klassieke fout, in de emotie van het moment." Dat moment was in dit geval het niet te gelde kunnen maken van een goede start.

"Verstappen snuffelde al even aan de derde plaats, maar moest die plek ook weer inleveren omdat er geen ruimte was. Dan zie je vaker dat een coureur tegen beter weten in zijn positie terug wil pakken."

'Vriendschap op de proef'

Lammers kan zich vinden in de tijdstraf van tien seconden die Verstappen kreeg opgelegd vanwege het incident. Maar hij vindt ook dat het voorval niet groter moet worden gemaakt dan het is.