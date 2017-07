Zaakwaarnemer: terugkeer Van Persie naar Feyenoord nu niet aan de orde

Een terugkeer van Robin van Persie naar Feyenoord lijkt er voorlopig niet in te zitten. Fenerbahçe ziet in de 33-jarige aanvaller nog een belangrijke schakel voor dit seizoen.

"Robin staat dit seizoen nog onder contract bij Fenerbahçe", sluit zaakwaarnemer Kees Vos tegen De Telegraaf een transfer van Van Persie naar Feyenoord uit.

"De nieuwe trainer (Aykut Kocaman, red.) is vanaf het begin erg positief over Robin en heeft niet de intentie om hem te laten gaan. Daarom is een transfer naar een andere club niet aan de orde deze periode."

Hoop

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst uitte afgelopen weekend nog de hoop op de komst van Van Persie, die in Rotterdam de jeugdopleiding doorliep en medio 2004 naar Arsenal vertrok. Hij heeft bij Fenerbahçe nog een contract en met mei 2018.