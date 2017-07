Engeland eist favorietenrol op tegen Oranje

Engeland is donderdag de tegenstander van Oranje in de halve finales van het EK voetbal. Volgens Engels international Lucy Bronze wordt in die wedstrijd het EK al beslist. "De winnaar van dat duel gaat waarschijnlijk ook het toernooi winnen."

De verdedigster, die zondag met haar ploeg Frankrijk met 1-0 uitschakelde in de kwartfinales, is onder de indruk van het Nederlands elftal. "We hebben allebei alles nog gewonnen. Ze doen het heel goed en hebben als gastland de steun van het thuispubliek."

'Wij zijn waarschijnlijk favoriet'

Toch is ze ervan overtuigd dat Engeland de beste papieren heeft op de eindzege, zeker nadat zondag Duitsland verrassend werd uitgeschakeld door Denemarken. "Wij zijn nu waarschijnlijk de favoriet. Als ik kijk naar de teams die nog over zijn, die hebben we allemaal in de laatste acht maanden verslagen."