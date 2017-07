Wekdienst van 31 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

​President Poetin maakt het internet moeilijker toegankelijk

In Rusland is een nieuwe wet doorgevoerd die het voor Russische internetters moeilijker maakt bepaalde websites te bezoeken. Het gaat om een verbod op VPN-verbindingen die worden gebruikt om overheidsblokkades te omzeilen. De wet is al goedgekeurd door de Doema en gaat op 1 november in. Volgens de Russische regering is de wet bedoeld om de toegang tot illegale content te blokkeren. Volgens critici wil Poetin met het verbod de politieke oppositie minder ruimte geven. In maart volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen.

​Automobilist in Friesland verongelukt, weg afgezet

In Friesland is de N31 afgesloten na een ernstig ongeluk, waarbij een dode is gevallen. Een auto is het talud afgereden en op het naastgelegen spoor terechtgekomen. De auto zou in brand zijn gevlogen en de bestuurder is omgekomen. Vanwege het ongeluk kunnen er ook geen treinen rijden op het traject Leeuwarden - Zwolle.