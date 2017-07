'Buslijnen vallen stil door tekort aan chauffeurs'

Volgens de grootste vervoerder, Connexxion, krijgen reizigers misschien al op korte termijn last van het chauffeurstekort. "Het gaat knelpunten opleveren", zegt personeelsmanager Colin Breel van Connexxion. "Buslijnen kunnen stilvallen. Mogelijk al volgend jaar."

Arriva-directeur Anne Hettinga ziet vooral in bepaalde gebieden dat het heel moeilijk is om vacatures in te vullen. "We merken de laatste tijd dat het in Zuid-Holland en in het zuiden van het land problemen oplevert om genoeg mensen te vinden", zegt Hettinga.

"Als dat probleem groter wordt, dan heb je kans dat er zo veel vacatures zijn dat je niet eens je dienstverlening kan doen." Op dit moment is dat nog niet het geval, benadrukt hij. "Maar als we blijven afwachten, voorspel ik dat dat wel gaat gebeuren. We zullen vol gas moeten geven."

Gigantisch

Bij deze twee vervoerders gaat de komende tien jaar zo'n 40 tot 50 procent van de buschauffeurs met pensioen. Connexxion heeft 5500 buschauffeurs, Arriva 4000. Er zullen de komende jaren dus tussen de 3800 en 4750 nieuwe chauffeurs moeten worden geworven en opgeleid. Dat zijn er per jaar gemiddeld meer dan 400.

"Het gaat om gigantische aantallen", zegt Breel van Connexxion. "Zeker als je bedenkt dat we 10 tot 15 aanmeldingen moeten hebben voor één goede kandidaat."

Niet alleen deze bedrijven kampen met dit probleem. Ook het GVB in Amsterdam zegt het een "grote uitdaging" te vinden om aan voldoende chauffeurs te komen. Syntus heeft nu nog geen problemen, maar verwacht dit wel over een paar jaar.

Alleen de RET in Rotterdam verwacht geen tekort. "Bij ons is de leeftijdsopbouw evenwichtiger dan bij andere vervoerders. Daardoor hebben wij genoeg aan de mensen die we zelf opleiden", aldus een woordvoerder.