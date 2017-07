Zege voor Maduro zegt kiesraad Venezuela, oppositie woedend

De kiesraad in Venezuela zegt dat meer dan 8 miljoen mensen hebben gestemd vóór meer macht voor president Maduro. Maduro liet de Venezolanen stemmen voor een nieuwe raad die de grondwet moet aanpassen, zodat de positie van de president wordt versterkt.

Volgens de kiesraad was de opkomst 41,53 procent, ofwel ruim 8 miljoen stemmers. Die opkomst is meer dan het dubbele van wat onafhankelijke waarnemers en de oppositie beweren. Die schatten het aantal stemmers op 2 tot 3,5 miljoen. De oppositie boycotte de verkiezing en kreeg daarvoor veel steun van Venezolanen die de economische malaise meer dan beu zijn.

'Schijnvertoning'

De uitslag die de kiesraad noemt, zal het conflict met de oppositie zeker verder laten escaleren. De oppositie protesteert al tegen de verkiezing sinds die maanden geleden werd aangekondigd.

Diverse landen waaronder de VS en landen in Zuid- en Midden-Amerika hebben al laten weten de uitslag niet te erkennen en de verkiezing als een illegale daad van Maduro te zien. De VS spreekt van een schijnvertoning.