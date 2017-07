De sport van maandag bij de NOS

Het is maandag en dan is het toch vaak terugblikken geblazen. Op deze laatste julidag is dat niet anders.

In het Lunchjournaal van 13.00 uur worden de kwartfinales van gisteren bij het EK voetbal voor de vrouwen nog eens onder de loep genomen. In het begin van de avond laat bondscoach Marcel Wouda in het Sportjournaal (18.45 uur) zijn licht schijnen over de WK zwemmen van afgelopen week.

In datzelfde Sportjournaal probeert Jan Willem van Ede, oud-doelman van onder meer FC Utrecht en voormalig keeperstrainer van het Nederlands vrouwenelftal, te verklaren waarom er bij het EK in Nederland zo veel blunders van met name de doelvrouwen te zien zijn.

WK atletiek

Ondertussen dient ook het volgende grote sportevenement zich alweer aan: de WK atletiek, die vrijdag in Londen van start gaan. Zónder sprinter Churandy Martina, die in het Sportjournaal uitlegt waarom hij niet aan een achtste WK toekomt.

De atletiek komt ook terug in Nieuwsuur. Verslaggever Jeroen Stekelenburg blikt terug op de persconferentie van vandaag van Sebastian Coe, de voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF.

In Langs de Lijn En Omstreken is na een onderbreking van enkele weken weer tijd ingeruimd voor het Sportforum. Vandaag bespreken VI-journalist Freek Jansen, De Telegraaf-verslaggever Luuk Blijboom en Frank Wielaard, voetbalcommentator bij de NOS, de sportactualiteit.