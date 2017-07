In Friesland is de provinciale weg N31 bij Wirdum afgezet na een ernstig ongeluk met een dode. Een auto is het talud afgereden en op het naastgelegen spoor terechtgekomen. De auto zou in brand zijn gevlogen en de bestuurder is omgekomen. Hij of zij was de enige inzittende.

De treinen op het traject Leeuwarden - Zwolle kunnen ook niet rijden. Het ongeluk gebeurde rond 04.15 uur.