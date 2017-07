President Poetin maakt het internet moeilijker toegankelijk

President Poetin heeft een nieuwe wet ondertekend die het voor Russische internetters moeilijker maakt websites te bezoeken die de Russische regering niet aanstaan. Het gaat om een verbod op VPN-verbindingen, die gebruikt worden om overheidsblokkades te omzeilen. VPN staat voor virtual private network.

De wet is al goedgekeurd door de Doema, de Russische Tweede Kamer, en gaat op 1 november in. Het verbiedt het gebruik van technologie├źn waardoor mensen anoniem op internet kunnen surfen. Volgens de Russische regering is de wet bedoeld om de toegang tot "onwettige content" te blokkeren.

Volgens critici wil Poetin daarmee de politieke oppositie minder ruimte geven. In maart volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Algemeen wordt verwacht dat Poetin dan zal proberen een nieuwe termijn van zes jaar binnen te slepen.

Eerder besloot Apple om niet langer VPN-apps aan te bieden in zijn Chinese app store. De Chinese regering had de VPN-apps verboden.