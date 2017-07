Zware onweersbuien in Duitsland, treinreizigers urenlang gestrand

Na de overstromingen van vorige week heeft Duitsland nu te kampen met zwaar onweer. Vooral het zuidwesten en Mecklenburg-Voor-Pommeren in het noordoosten kregen het hard te verduren.

In Offenberg in Baden-W├╝rttemberg moesten circa duizend treinreizigers urenlang in de regen wachten op vervoer, nadat de bovenleiding door het onweer beschadigd was geraakt. Hulpdiensten deelden eten en drinken uit. In de regio werden door het onweer bomen ontworteld en er was ook schade door hevige hagelbuien.

Ook in Baden-Baden waren zo'n 600 treinreizigers gestrand door het onweer. De spoorlijnen tussen Offenburg en Feiburg waren onbruikbaar geworden, waardoor een belangrijke lijn tussen het noorden en zuiden wegviel. De bovenleidingen zijn soms over een lengte van honderden meters beschadigd.