Engeland tegenstander Oranje in halve finales EK

Engeland was ook de tegenstander van Oranje in de halve finales van het EK van 2009. Toen wonnen de Engelsen met 2-1 door een doelpunt diep in de verlenging.

Bondscoach Sarina Wiegman, zondagavond met haar staf aanwezig in Deventer om de komende tegenstander te bekijken, had vooraf geen voorkeur voor een van beide ploegen. "Wij hebben nu vier wedstrijden gespeeld, die allemaal op dezelfde manier benaderd en allemaal gewonnen. Dat gaan we nu weer doen."

De Engelsen kunnen tegen Nederland in ieder geval niet beschikken over Jill Scott. Zij kreeg tegen Frankrijk haar tweede gele kaart van het toernooi en is daardoor geschorst voor de halve finales.