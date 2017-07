Van der Laan emotioneel over zijn stad, niet over zijn ziekte

Van der Laan vertelde verder dat hij in zijn jeugd helemaal geen burgemeester wilde worden, een beroep dat hij associeerde met de burgemeester in de kinderserie Swiebertje. "No way. Als er iets is dat ik niet wilde worden was het die meneer. Ik wilde wel zwerver worden zoals Swiebertje, maar toch echt niet zo'n saaie man."

Dat hij uiteindelijk toch voor het burgemeesterschap koos, heeft een simpele verklaring. "Het is geen verhaal geworden van burgemeester, maar van burgemeester van Amsterdam. En burgemeester van Amsterdam, dat is natuurlijk een verhaal apart."