Britse en Belgische royals wonen 'Last Post' in Ieper bij

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine hebben samen met de Belgische koning Filip en koningin Mathilde de Last Post in Ieper bijgewoond. Ook de Britse premier May was aanwezig. Het trompetsignaal wordt sinds 1928 elke avond stipt om 20.00 uur geblazen als eerbetoon aan de Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld in België. De Last Post is al ruim 30.000 keer te horen geweest in Ieper.

Verder werden er kransen gelegd door de leden van beide koningshuizen. Ook vertegenwoordigers van de negentien andere landen die in de oorlog hebben gevochten, legden een krans.

Morgen is het precies 100 jaar geleden dat een van de bloedigste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog begon: de Slag bij Passendale, de derde slag bij Ieper. Met dat offensief probeerden de Britten de Duitsers tevergeefs te verslaan. Na een uitzichtloze strijd van drie maanden in de modderige akkers waren er 450.000 slachtoffers gevallen en was de frontlinie nauwelijks verplaatst.

De acht kilometer die het front opschoof, werd binnen iets meer dan een week weer ingenomen door de Duitsers.

Lichtshow

William en Catherine zijn vanavond nog te gast bij de honderdste herdenking van de Slag bij Passendale. Samen met zo'n 10.000 tot 15.000 anderen zullen ze in het centrum van Ieper onder meer een muziekprogramma en een audiovisuele show bijwonen. Onderdeel van die voorstelling is een lichtshow die het verhaal van de Eerste Wereldoorlog vertelt.

De Belgische omroep VRT en de BBC zenden het herdenkingsprogramma vanaf 21.20 uur gezamenlijk live uit.