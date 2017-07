Tientallen passagiers bevrijd uit vastgelopen kabelbaan Keulen

Passagiers van een kabelbaan over de Rijn in Keulen hebben hun uitzicht over het water onverwacht moeten verruilen voor een klimpartij, nadat een van de gondels op de baan was vastgelopen. De brandweer kon een deel van de ongeveer 100 passagiers met een hoogwerker naar beneden halen, maar de mensen die al boven de rivier hingen, moesten noodgedwongen abseilen.

In de vastgelopen gondel zat een familie met twee jonge kinderen. Zij konden niet ver van de oever met een hoogwerker naar beneden worden gehaald en kwamen met de schrik vrij.

Hun vader vertelde na de redding dat hij al snel door had dat er iets mis was. Hij hoorde de kabel waar de gondel aan hangt kort na vertrek tegen het dak slaan. De familie was onderweg naar de dierentuin.