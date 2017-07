Bondscoach Wiegman: halve finale is een mijlpaal

Aanvalster Shanice van de Sanden beleeft het EK als een droom. "We hebben het gewoon geflikt! Al die mensen op de tribunes, dat geeft ons zoveel energie. Het is prachtig om dit met iedereen te vieren."

Spits Vivianne Miedema scoorde gisteren voor het eerst in dit toernooi. Toch voelde ze dat niet als een bevrijding. "Daar was en ben ik helemaal niet mee bezig. Het is fijn dat ik eindelijk mijn doelpuntje meepik, meer niet. Streep eronder? Die stond er al onder."

Engeland of Frankrijk

Nu wacht Engeland of Frankrijk bij de laatste vier. Die ploegen spelen zondagavond tegen elkaar. Miedema: "Frankrijk is individueel heel sterk. Het zijn gewoon allebei toplanden."

Van de Sanden: "Engeland is heel fysiek en in vorm. Frankrijk is technisch sterker, maar tot nog toe minder in vorm. Stiekem hoop ik op Engeland. Dan tref ik wat teamgenoten van Liverpool."