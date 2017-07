Verstappen vijfde in Hongarije na straf, Vettel wint

De rest van de race verliep zonder grote incidenten. Halverwege waren de marges tussen de topvijf van de kwalificatie en de rest van het veld al enorm. Zo reed nummer zes Carlos Sainz na 35 rondjes al op 35 seconden van Vettel.

Vettels vierde GP-zege van het jaar kwam in Boedapest geen moment in gevaar. Ploeggenoot Kimi Räikkönen werd tweede, Valtteri Bottas (Mercedes) derde.

Opmerkelijke geste

Eigenlijk reed Lewis Hamilton op die derde plek, maar op aandringen van zijn team schonk hij de podiumplaats aan zijn Finse teamgenoot.

Dat had te maken met een herenakkoord dat Hamilton via zijn team met Bottas had gesloten. Met nog zo'n dertig ronden te gaan liet Bottas Hamilton passeren, nadat die over de radio had aangegeven dat hij sneller dacht te zijn dan de leidende Ferrari's.

Zijn team ging akkoord, maar als Hamilton vijf ronden voor het einde Räikkönen nog niet te pakken zou hebben, dan moest die zijn plek weer afstaan. Zo geschiedde.

Vettel profiteert

Een opmerkelijke geste, want daardoor liep Vettel dertien (in plaats van tien) punten uit op Hamilton in de WK-stand. De Engelsman had de achterstand na zijn overwinning op Silverstone juist tot één punt verkleind.