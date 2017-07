Britse staat pakt steeds meer paspoorten van Syriëgangers af

De Britse overheid heeft in de afgelopen jaren van 150 jihadisten het paspoort ingetrokken, waardoor ze niet meer terug kunnen keren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de The Sunday Times.

De Britten zijn bang dat nu Islamitische Staat steeds meer terrein verliest jihadisten en masse terugkeren, met alle gevaren van dien. Volgens Britse veiligheidsdiensten kunnen er mogelijk 300 mensen met gevechtservaring en wraakgevoelens terugkeren. Daarom wordt het aantal mensen dat de Britse nationaliteit verliest steeds meer opgevoerd, blijkt uit cijfers van de krant.

Toename

Vooral na de aanslag bij het popconcert van Ariana Grande in Manchester in maart is dat het geval. Driekwart van de intrekkingen van dit jaar is van na de aanslag. Onder de mensen die de Britse nationaliteit zijn verloren, zijn ook vrouwen die naar Syrië zijn gereisd om te trouwen, zogenoemde 'jihad-bruiden'.

In totaal zijn er 850 Britten naar het gebied afgereisd. Daarvan is de helft alweer terug en zijn er 130 omgekomen. Het is niet mogelijk om de paspoorten van alle jihadisten af te pakken. Alleen mensen met een dubbel paspoort kunnen hun Britse burgerschap verliezen. Paspoorten van Syriëgangers met enkel het Britse staatsburgerschap kunnen niet worden ingetrokken omdat een overheid iemand niet stateloos mag maken.