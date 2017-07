Voor scorende Miedema is 'het gezeur nu even weg'

Een balende Miedema was regelmatig het toonbeeld: de handen in de zij en een beteuterd gezicht. Zaterdag was eindelijk eens de juichende Miedema te bewonderen in een grote wedstrijd.

"In de eerste wedstrijden was ze niet heel erg goed", oordeelde voormalig collega Manon Melis. "Maar tegen Zweden speelde ze goed. Ze was heel balvast en het is fijn voor haar dat ze nu ook d'r doelpuntje meepikt."

Ook Anouk Hoogendijk zag een andere Miedema dan in de poulefase. "Inspelen, doorlopen... Ze was actief", aldus Hoogendijk. "Dit is een beetje de Vivianne Miedema die wij kennen."