Geen Nederlands succes op WK BMX

BMX'er Niek Kimmann is bij de WK in het Amerikaanse Rock Hill net naast het podium geëindigd. De wereldkampioen van 2015 kwam in de finale als vierde over de finish.

Kimmann (21) startte in de finale helemaal aan de buitenkant en leek daardoor al bij voorbaat kansloos. Hij knokte zich in de laatste bocht nog naast de op de derde plaats rijdende titelverdediger Joris Daudet, maar werd op de streep door de Fransman geklopt.

De wereldtitel ging verrassend naar de Amerikaan Corben Sharrah, die de Fransman Sylvain André net voorbleef. Jelle van Gorkom, de nummer twee van de Spelen van Rio, en Twan van Gendt strandden in de kwartfinales. De eerste was kansloos nadat hij in een bocht naar buiten was gedwongen, de tweede werd aangetikt door de Rus Komarov en kwam ten val.

Beroerde start

Bij de dames greep Laura Smulders naast een medaille. De Brabantse (23) was in de finale na een beroerde start (ze leek aan het starthek te blijven hangen) kansloos en werd zesde.

Smulders, in 2014 derde, in 2015 negende en in 2016 na een val uitgeschakeld in de kwartfinales, had de finale bereikt dankzij twee overtuigende zeges en een derde plaats in haar halve finale, achter Caroline Buchanan (de kampioene van 2013) en drievoudig wereldkampioene Mariana Pajon.

Dat tweetal liet zich in de finale afbluffen door de Amerikaanse Alise Post. De nummer twee van de Olympische Spelen (achter Pajon) drukte haar wiel 0,08 seconde eerder over de finish dan Buchanan.