Opnieuw baby dood in snikhete auto Phoenix

Voor de tweede keer in twee dagen is in Phoenix een baby omgekomen in een snikhete auto. De temperaturen in de Amerikaanse stad lopen dezer dagen op tot 40 graden.

Het leven van een 1-jarig jongetje dat twee uur was achtergelaten op een parkeerplaats van een kerk was niet meer te redden. Volgens een brandweercommandant lijkt er geen opzet in het spel te zijn.

Vrijdag werd elders in de stad het levenloze lichaam van een jongetje van zeven maanden uit een auto gehaald. Zijn ouders waren hem vergeten.