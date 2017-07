Brand op terrein olieraffinaderij Shell Pernis

Bij Shell in Rotterdam woedt brand in een elektriciteitsstation. Daarom is een deel van de olieraffinaderij gecontroleerd stilgelegd.

Volgens de milieudienst Rijnmond, de DCMR, was er zaterdagavond een explosie waardoor de stroom uitviel. De productie kwam daardoor gedeeltelijk stil te liggen.

Shell moet nu veel overtollige gassen verbranden; het zogenoemde affakkelen. In de wijde omgeving van de grootste raffinaderij van Europa zijn daarom vlammen en rook te zien. Ook zijn er luide knallen te horen.

Omwonenden melden aan de DCMR dat ze een zwavelgeur ruiken. Dat komt door de onvolledige verbranding van stoffen, zegt de milieudienst. Er is geen gevaar voor de omgeving.