Kroatië zorgt voor Hongaarse kater in WK-finale

Kroatië verloor in de WK-finale van 2015 en de olympische finale van 2016 van Servië. In Boedapest nam de ploeg revanche door de Serviërs in de halve finales met 12-11 te verslaan.

Hongarije (wereldkampioen in 2013) had op de EK's van 2014 en 2016 en de WK van 2015 van de Kroaten gewonnen en er werd in Boedapest dan ook reikhalzend uitgekeken naar deze 'thuisfinale'.

Al na het openingskwart leken de Hongaren echter te kunnen fluiten naar de titel. Waar de nerveuze Hongaren nul keer raak schoten uit zeven doelpogingen, liep Kroatië uit naar 4-0.