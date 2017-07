Van der Gragt: denk dat mijn blessure meevalt

Stefanie van der Gragt viel tegen Zweden uit met een knieblessure, maar de verdedigster gaat ervan uit dat ze donderdag gewoon kan spelen met Oranje tijdens de halve finale van het EK tegen Frankrijk of Engeland.

"Ze hebben net even naar mijn knie gekeken en zoals het er nu uitziet, komt de halve finale niet in gevaar", zei ze na afloop van de met 2-0 gewonnen kwartfinale. "Ik wilde er eigenlijk niet uit, maar ik moest verstandig zijn en ook eerlijk zijn tegen mezelf en de ploeg."

Van der Gragt bleef in de rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Mandy van den Berg, de aanvoerder van Oranje die dit toernooi haar basisplaats verloor. "Maar als het moet, dan sta ik er gewoon", aldus Van den Berg. "Het was vooral raar om in te vallen omdat Stefanie het veld moest verlaten. Ik hoop voor haar en het team dat het meevalt."