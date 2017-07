Langste loopbrug open in Zwitserland: 500 meter wandelen over een ravijn

Het was al een van de spectaculairste wandelroutes in de Alpen, en nu heeft de Europaweg in Zwitserland er nog een attractie bij: een 494 meter lange hangende loopbrug dwars over een ravijn, de langste ter wereld. De brug is vandaag geopend.

De meerdaagse Europaweg-route loopt van Zermatt naar Grächen in het zuiden van Zwitserland. Wandelaars hebben onderweg uitzicht op een paar van de hoogste bergtoppen, zoals de Matterhorn.

De Europabrücke bij Zermatt vervangt een eerdere brug van 230 meter, die in 2010 door vallende stenen werd beschadigd en daarna om veiligheidsredenen was gesloten. Sindsdien moesten wandelaars 500 meter naar het dal afdalen en aan de andere kant weer omhoog lopen.