14 doden door zelfmoordaanslag Boko Haram in Nigeria

In een plaats in het noordoosten van Nigeria heeft een bomaanslag van de islamitische terreurbeweging Boko Haram veertien levens geƫist. Tientallen mensen raakten gewond.

Volgens de autoriteiten wist een vrouwelijk lid van Boko Haram gisteravond een gebouw binnen te glippen in de plaats Dikwa, niet ver van de stad Maiduguri. Toen ze binnen was, liet ze een bom of bomgordel ontploffen.

Veel van de gewonden konden vanochtend pas medische hulp krijgen. Gisteravond en vannacht mocht om veiligheidsredenen niemand het gebouw in of uit. Bovendien waren de telefoonverbindingen slecht.

Oliezoekers

Intussen zijn videobeelden vrijgegeven van drie geologen van het staatsoliebedrijf die dinsdag werden ontvoerd door Boko Haram. In de video doen ze een oproep aan de Nigeriaanse regering om te gaan onderhandelen over hun vrijlating.

De drie werden ontvoerd in de buurt van het Tsjaadmeer, waar ze zochten naar olie. Volgens de Nigeriaanse regering vielen bij de aanval van Boko Haram op de groep geologen en andere medewerkers van het staatsoliebedrijf zeker 48 doden.