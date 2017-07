Seebohm en Ledecky prolongeren wereldtitels

Ledecky pakte in 2013 in Barcelona haar eerste wereldtitels. Ze was destijds de beste op de 400, 800 en 1.500 meter vrij en dat kunststukje herhaalde ze in 2015 in Kazan en dit jaar. In Kazan pakte ze ook nog goud op de 200 meter.

Op deze WK werd ze op die afstand tweede; de enige keer dat ze op een individueel nummer op de WK geen goud won. Achter Ledecky veroverde de 15-jarige Li Bingjie het zilver, voor Leah Smith. Op de 400 meter was dat andersom.