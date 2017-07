Grote zorgen over Meer van Bracciano: het loopt leeg

Bij het Meer van Bracciano is goed te zien hoe de situatie is. Normaal staat het water een meter of tien verder dan dat het nu is. Marghadi: "Ik ben twintig meter door het meer gelopen en het water staat nog maar tot mijn enkels. En kleine kinderen spelen nu op plekken waar ze normaal helemaal niet kunnen komen." Voor windsurfers is het ook lastiger. Ze moeten nu tientallen meters verder lopen met hun surfboard.

Inwoners maken er maar het beste van. Ze proberen het strand netjes te houden. Maar ook dat valt niet mee, want de rommel die normaal op de bodem van het meer zit, komt nu veel makkelijker aan land. "We moeten deze plaats en het strand schoonhouden", zegt een bewoner. "Anders denken de toeristen ook: dit is goor. Hier wil ik niet komen."

Zelfreinigend vermogen

Deskundigen vrezen voor het meer, omdat het compleet afhankelijk is van regenwater. En die regen blijft uit. "Het meer heeft een soort zelfreinigend vermogen", legt Marghadi uit. "Maar hoe minder water, hoe minder goed het zichzelf kan reinigen en hoe viezer het wordt. Uiteindelijk kun je het water niet meer als drinkwater gebruiken."

De problemen zullen nog groter worden, zo is de vrees. Nu is het al droog, maar de ergste droogte komt pas vaak aan het einde van de zomer, in september.

Een oplossing zou het aanpakken van de watervoorziening in Rome zijn. De leidingen zijn er door gebrekkig onderhoud zo slecht aan toe, dat bijna de helft van het drinkwater ongebruikt de grond in sijpelt.