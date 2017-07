Broer van verdreven Nawaz Sharif wil Pakistan gaan leiden

De regerende partij in Pakistan heeft olie-minister Shahid Abbasi naar voren geschoven als nieuwe premier. Hij wordt de opvolger van Nazaw Sharif, die gisteren door het hooggerechtshof werd afgezet vanwege corruptie.

Maar voor de regerende Moslimliga is Abbasi (58) een tussenpaus. Het is de bedoeling dat op termijn Shabaz Sharif, de broer van de afgezette premier, Pakistan gaat leiden. Shabaz (65) is nu premier van de deelstaat Punjab, waar meer dan de helft van de 190 miljoen Pakistanen wonen. Hij wil volgend jaar bij de algemene verkiezingen in het parlement komen en dan premier worden.

Na zijn gedwongen vertrek zei Nawaz Sharif (67) dat hij onschuldig is aan corruptie en witwassen. Hij had het over een samenzwering en zei dat zijn afzetting Pakistan zal destabiliseren.

Appartementen

Zijn naam en die van familieleden waren opgedoken in de Panama Papers. Een speciale Pakistaanse onderzoekscommissie kwam tot de conclusie dat de Sharifs geen goede verklaring hebben voor de rijkdom van de familie. De Panama Papers onthulden onder meer dat kinderen van de premier voor omgerekend 7,7 miljoen euro aan appartementen hebben gekocht in Londen.

Papieren van de familie die duidelijk moesten maken dat dochter Maryam (die gezien werd als waarschijnlijke opvolger van Sharif) niets te maken had met de aankoop van de flats, bleken vervalst. De stukken waren geschreven in een lettertype dat nog niet bestond op het moment dat ze volgens de familie waren opgesteld.

Justitie

Er komt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de Sharifs. Of justitie daarbij ook de gangen van broer Shabaz nagaat en of die ook verdachte is, is niet bekendgemaakt.