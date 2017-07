Man neergestoken op A6, dader weggereden

Bij een steekincident op de A6 bij Almere is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is voorgevallen is niet bekend. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen verkeersruzie.

De politie is nog op zoek naar de vermoedelijke dader. Die zou zijn weggereden in een witte Mercedes. Mensen die iets hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

De drie rechterrijstroken op de A6 zijn afgesloten voor het politieonderzoek. De Verkeersinformatiedienst (VID) verwacht dat minimaal één rijstrook nog langer afgesloten zal blijven. Het verkeer kan inmiddels wel de parallelrijbaan op, waardoor omrijden niet meer nodig is.