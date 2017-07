Geldwagen bij winkelcentrum Heemskerk overvallen

Op het parkeerterrein voor winkelcentrum Europaplein in Heemskerk is vanmiddag een geldwagen overvallen. Min of meer gelijktijdig vlogen drie auto's in brand voor het winkelcentrum.

De politie wil tegenover NH Nieuws niet bevestigen dat de twee voorvallen met elkaar te maken hebben.

Over de overval is verder nog weinig bekend. De twee daders zouden er vandoor zijn op een bruine scooter. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar de mannen. Ze dragen donkere kleding en hebben een zwarte tas bij zich. Mogelijk zijn ze gewapend. Op Burgernet wordt gewaarschuwd om de mannen niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

De brandweer heeft de brandende auto's geblust.