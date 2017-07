Europese Commissie begint juridische procedure tegen Polen

De Europese Commissie is een juridische procedure begonnen tegen Polen omdat een nieuwe wet over het benoemen van rechters in strijd zou zijn met EU-regels. De commissie vreest dat de wet de onafhankelijkheid van de Poolse rechtbanken ondermijnt.

In een brief aan de Poolse regering geeft de Europese Commissie Polen een maand de tijd om te reageren. Door de nieuwe wet kan de minister van Justitie rechters van gewone rechtbanken benoemen en ontslaan. Ook krijgt die de mogelijkheid om het dienstverband van rechters te verlengen na hun pensioenleeftijd. De regels zouden nodig zijn om een einde te maken aan de corruptie binnen de rechtspraak.

De Poolse president Duda hield een wet waardoor de minister van Justitie ook invloed zou krijgen op de benoeming van rechters van het Hooggerechtshof tegen, tot genoegen van de Europese Commissie.

Stemrecht verliezen

De Europese Commissie is nu officieel een zogenoemde inbreukprocedure gestart. Dat kan wanneer een land zich niet houdt aan de EU-regels en kan uiteindelijk leiden tot een zaak bij het Europese Hof van Justitie. De hervorming van de Poolse rechtsstaat strookt niet met de EU-regelgeving, omdat de pensioenleeftijd voor mannen hoger is dan voor vrouwen en is daarom discriminerend, aldus de Europese Commissie. Ook spreekt de commissie haar zorgen uit over de toekomst van de onafhankelijke rechtspraak in Polen.

De Europese Commissie heeft eerder gewaarschuwd een artikel-7-procedure te starten als de situatie in Polen verslechtert. Daarmee kan Polen in het uiterste geval zijn stemrecht in de Europese Raad verliezen.

'Dialoog hervatten'

Afgelopen woensdag zei vice-voorzitter Frans Timmermans dat hij in gesprek wil blijven met Warschau. Gisteren heeft hij de Poolse minister van Buitenlandse Zaken per brief uitgenodigd om naar Brussel te komen en de dialoog weer op te pakken.

De EU-kritische regering in Polen vindt dat de EU zich niet moet bemoeien met het rechtssysteem in het land en voelt zich gechanteerd.