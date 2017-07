Haase loopt finale mis, ondanks vier matchpoints

Ondanks vier matchpoints is Robin Haase er niet in geslaagd de finale van het ATP-toernooi van Gstaad te bereiken. In een zinderende halve eindstrijd verloor de Hagenaar van de Duitse qualifier Yannick Hanfmann: 6-3, 6-7 (6), 6-7 (4).

Haase stak op het gravel in Zwitserland bij lange na niet in de vorm waarmee hij vrijdag David Goffin aan de kant had gezet. De nummer 50 van de wereld was slordig en de 25-jarige Hanfmann, die pas zijn negende partij speelde op ATP-niveau, deed weinig voor hem onder.