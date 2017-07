Iran: Amerikaanse marine beschiet opnieuw schip

Voor de tweede keer deze week heeft een Amerikaans marineschip waarschuwingsschoten gelost bij een incident met een Iraans schip in de Perzische Golf.

Volgens het Iraanse staatspersbureau naderde een Amerikaans vliegdekschip een boorplatform in zee, waar ook een schip van de Iraanse Revolutionaire Garde voer. Dat is een elite-onderdeel van de Iraanse strijdkrachten. De Amerikanen zouden met een helikopter boven de Iraniƫrs hebben gevlogen. Vervolgens hebben ze waarschuwingsschoten gelost.

Het Iraanse staatspersbureau noemt het een provocerende en onprofessionele actie van de Amerikaanse marine. De VS heeft nog niet gereageerd.

Gespannen

Eerder deze week was er ook al een incident tussen de Amerikaanse marine en een schip van de Iraanse Revolutionaire Garde. Toen stelde het Amerikaanse leger dat het Iraanse schip te dichtbij kwam en niet reageerde op het verzoek om afstand te bewaren. Daarop werden ook waarschuwingsschoten gelost.

In de Perzische Golf doen zich vaker gespannen situaties voor met Amerikaanse en Iraanse schepen. Via de wateren in de regio worden grote hoeveelheden olie van het Midden-Oosten vervoerd naar de rest van de wereld.