Goed nieuws: prikkelarme kermis, karma, het EK en reddingsacties

In China werden ouderen in het zonnetje gezet met een deelname aan een missverkiezing. Oudere dames straalden terwijl ze door de jury werden beoordeeld op het bikinifestival in Tianjin. Ze kregen ook punten voor hun uitstraling in traditionele dracht en avondjurk.

Het doel van de organisatoren van het feest was om ouderen te stimuleren om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven. De groep ouderen in China groeit snel. Volgens een schatting van de VN is in 2050 zo'n 44 procent van de bevolking ouder dan 65 jaar.

De oudste deelnemer was Ma Jing (78). Ze heeft kanker gehad. "Ik ben erg dankbaar. Het feit dat ik op mijn leeftijd hier kan meedoen in een bikini, betekent dat ik geestelijk en lichamelijk fit ben."