Zweedse voetballegende Sundhage wijst haar speelsters de weg

De huidige bondscoach van de Zweedse voetbalsters is een levende legende. In eigen land, maar ook daarbuiten. Zo sloeg zij tot twee keer toe een uitnodiging af voor een diner in het Witte Huis.

George W. Bush en Barack Obama wilden de introverte Sundhage in het zonnetje zetten vanwege de olympische titels die ze als bondscoach won met de Verenigde Staten in 2008 en 2012. Maar Pia was al vertrokken, terug naar Zweden.

Laatste kunstje

Dit EK wordt het laatste kunstje van de 57-jarige Sundhage, die in 2012 door de FIFA werd verkozen tot coach van het jaar. Na het EK vertrekt ze als bondscoach.

Misschien hadden de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro haar afscheid moeten zijn. Nadat Zweden in de groepsfase met 5-1 had verloren van gastland Brazilië, zag ze haar ploeg wedstrijd na wedstrijd groeien.

Eerst rekende Zweden na strafschoppen af met haar tweede vaderland, de VS. Vervolgens won Zweden ook na strafschoppen van Brazilië. Pas in de finale ging het mis, tegen Duitsland. "Mijn speelsters zijn dus gewend om onder druk te spelen", gaf ze vrijdag maar even aan voor de kwartfinale tegen Nederland.

Evergreen Bob Dylan

Terug in Stockholm werden de Zweedse speelsters geëerd alsof ze wereldkampioen waren geworden. Op het podium nam Sundhage de microfoon. En begon te zingen. The times they are a-changin', de evergreen van Bob Dylan.