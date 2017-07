Druk op eerste zwarte zaterdag, ook bij Schiphol

In Duitsland verliezen bestuurders vooral tijd op de snelweg van München naar Salzburg, al staan daar geen monsterfiles. In Oostenrijk is het druk bij de Karawankentunnel en staan er files richting de grens met Hongarije, vanwege de Formule 1-race in Boedapest dit weekend.

Schiphol

De drukte ging ook niet voorbij aan Nederland. Op Schiphol was vanochtend een kleine exodus aan de gang: in de terminals was het zeer druk en op afritten naar het vliegveld stond het verkeer vast. Volgens de Verkeersinformatiedienst konden reizigers een half uur verliezen op weg naar de vertrekpassage. Inmiddels is dat minder.